Inzaghi influente nelle scelte dell’Inter: coinvolgimento e mercato – Sky

Inzaghi sta prendendo le misure con l’ambiente nerazzurro, in attesa di poter lavorare con la squadra. Matteo Barzaghi – giornalista di ‘Sky Sport’ – a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport 24 fa il punto della situazione sui primi giorni del tecnico piacentino all’Inter

PIANI CONDIVISI – Il nuovo allenatore Simone Inzaghi sta influendo molto in questa fase di pre-mercato, in cui l’Inter sta lavorando principalmente a tagliare i costi. Inzaghi, telefonicamente, sta coinvolgendo i calciatori nel suo progetto per continuare il lavoro di Antonio Conte a Milano. Nel frattempo si attendono novità da Parigi per Achraf Hakimi e da Madrid per Lautaro Martinez, che potrebbero partire. Il Paris Saint-Germain e l’Atletico Madrid sono sulle tracce dei due giocatori dell’Inter, ma bisogna ancora capire cosa succederà. Intanto, l’Inter, sulla scia dell’annuncio di Alessandro Bastoni, sistema alcuni rinnovi di contratto in scadenza, a partire da Danilo D’Ambrosio ma non solo (vedi articolo).