Inzaghi, incontro in corso con Lotito: l’Inter osserva attentamente – Sky

Secondo quanto riporta Luca Marchetti di “Sky Sport”, è in corso l’incontro tra Simone Inzaghi e Claudio Lotito per parlare del rinnovo contrattuale con la Lazio. L’Inter osserva attentamente, avendo individuato nel tecnico l’obiettivo numero uno per il post Antonio Conte.

NOME CALDO – Questo il resoconto di Luca Marchetti sulle possibili decisioni dell’Inter per il post-Conte e sul futuro di Simone Inzaghi: «È iniziato l’incontro fra Simone Inzaghi e Lotito che, in qualche modo, si aggancia all’Inter. Un’ora fa l’Inter ha raggiunto l’accordo con Conte per una separazione consensuale con il 50% dello stipendio che avrebbe dovuto ricevere in quest’ultimo anno. Simone Inzaghi è il nome più caldo per diversi motivi: a livello tattico rimarrebbe sul solco di quanto fatto da Conte. Ha dimostrato in questi anni di saper gestire il doppio impegno e di saper gestire il gruppo. È pronto e sa guidare una macchina di questo genere. Chiaramente c’è anche l’ipotesi Allegri che però è il candidato numero uno per la Juventus».