Inzaghi in sede all’Inter: incontro col presidente Zhang e non solo

È andato in scena poco fa un incontro in sede all’Inter con Inzaghi e il presidente Zhang, assieme ai principali dirigenti. Lo annuncia il giornalista Barzaghi, collegato da Appiano Gentile per Sky Sport 24.

IL SALUTO – Simone Inzaghi ha avuto un breve incontro con i vertici dell’Inter. L’annuncio lo dà Matteo Barzaghi per Sky Sport 24, segnalando come l’allenatore si trovasse in sede per questioni legate al marketing. Ne ha approfittato per un caffè e poco più col presidente Steven Zhang e i due Amministratori Delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta. Quello che emerge è che la dirigenza e Inzaghi si sono fatti forza l’uno con l’altro, per fare gruppo, con l’obiettivo di superare il momento no dell’Inter.