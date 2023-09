Inzaghi, in Real Sociedad-Inter arrivano i cambi? Due favoriti

L’Inter sfiderà mercoledì la Real Sociedad per la prima sfida del girone di Champions League. Viste le numerose partite in programma nei prossimi giorni, Inzaghi potrebbe decidere di far ruotare qualche uomo. Due favoriti all’esordio dal 1′

OPZIONI – L’Inter, dopo aver demolito il Milan in campionato, è pronta a rituffarsi in Champions League. Primo avversario per i nerazzurri la Real Sociedad, reduce dalla sconfitta di misura in campionato contro il Real Madrid. Vista la mole di partite prevista per le prossime settimane, Inzaghi potrebbe decidere di operare qualche cambio di formazione rispetto alle ultime uscite. Due calciatori in particolare sono i favoriti per l’esordio dal 1′: Benjamin Pavard e Davide Frattesi. Il primo attende ancora l’esordio ufficiale con la maglia nerazzurra, ma dopo la sosta per le Nazionali e qualche allenamento in più sulle gambe, il francese sembra pronto. Inzaghi potrebbe decidere di concedere un turno di riposo a Darmian e proporre Pavard con Acerbi in mezzo e Bastoni a sinistra per quella che nelle idee è la difesa titolare dell’Inter. Discorso diverso per Frattesi.

PRONTO – Frattesi è pronto, scalpita ed ha voglia di partire dal 1′. I due gol con l’Italia e quello contro il Milan, a sigillare il 5-1 finale, dimostrano la voglia del ragazzo di imporsi e stupire in un centrocampo “affollato” e ricco di talento. Inzaghi potrebbe concedere la prima chance dal 1′ all’ex Sassuolo, magari concedendo riposo a Mkhitaryan, eroe del derby. L’armeno è, giustamente, insostituibile per Inzaghi ma vista la qualità dei ricambi potrebbe essere saggio far centellinare le energie all’ex Roma, in modo tale che sia sempre pronto a dare il suo contributo.