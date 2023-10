Inzaghi, in Inter-Bologna cambi da rivedere: uno su tutti

L’Inter ha gettato due gol di vantaggio contro il Bologna, raccogliendo solo un punto. Da rivedere, nella gestione della gara, le sostituzioni di Inzaghi

CAMBI – L’Inter contro il Bologna ha gettato una vittoria che, dopo i primi 15′, sembrava ampiamente alla portata. I nerazzurri hanno dilapidato il doppio-vantaggio con degli errori da matita rossa di Lautaro Martinez, autore del fallo da rigore che riapre i giochi, e della difesa che lascia a Zirkzee troppo tempo per calciare in occasione del 2-2 dei felsinei. Agli errori dei singoli giocatori vanno aggiunti quelli di Inzaghi nella gestione dei cambi: come altre volte in passato il tecnico ha letto male la partita, limitandosi a fare cambi ruolo per ruolo senza provare a scombinare un po’ le carte in tavola. Una sostituzione su tutte però ha destato più perplessità.

IMPRESCINDIBILE – La sostituzione di Thuram, arrivata per scelta tecnica, è quantomeno discutibile. Il francese ha dimostrato di essere fondamentale per lo sviluppo della manovra e toglierlo al 55′, sul 2-2, è apparso quantomeno frettoloso specie se, al suo posto, ad entrare è un impalpabile Sanchez. È sempre facile parlare col senno di poi, ma in questa circostanza l’allenatore avrebbe potuto attendere qualche minuto in più o, in alternativa, inserire Sanchez al posto di un centrocampista e provare un cambio modulo. Se il grande obiettivo è lo scudetto il tecnico dovrà cercare di leggere meglio le situazioni e, in certe occasioni, provare ad osare di più.