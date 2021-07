Inzaghi, giorni importanti per neo tecnico Inter: lavoro e attesa – Sky

Secondo giorno di ritiro per l’Inter di Simone Inzaghi. Andrea Paventi, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato in collegamento da Appiano Gentile per fare il punto in vista dell’inizio della stagione 2021/2022

LAVORI IN CORSO – Queste le parole di Andrea Paventi a “Sky Sport 24”: «Questi sono giorni importanti per Inzaghi. Sta iniziando a prendere contatti con l’ambiente e i giocatori (leggi le ultime su Sensi), anche se ci sono tanti assenti impegnati con le rispettive nazionali o che hanno finito da poco e che quindi hanno diritto almento a 3 settimane di vacanze. Il neo tecnico nerazzurro sta cercando comunque di trasmettere i propri concetti tattici e di prepararsi al meglio in modo da arrivare pronti all’inizio della stagione».