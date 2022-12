Inzaghi già ad Appiano Gentile! Aspetta Lukaku. Inter senza i 4+1: il programma – Sky

Riparte oggi pomeriggio la (nuova) seconda parte di stagione per l’Inter. Simone Inzaghi è stato il primo ad arrivare ad Appiano Gentile per preparare l’allenamento di oggi pomeriggio. Il tecnico aspetta Romelu Lukaku dopo la delusione Mondiale, e dovrà fare a meno dei quattro giocatori ancora impegnati con le rispettive Nazionali oltre che un infortunato. Ecco il programma di oggi secondo quanto riferito da Sky Sport.

IL PROGRAMMA – L’Inter si ritroverà ad Appiano Gentile agli ordini di mister Simone Inzaghi, arrivato per primo questa mattina per preparare il programma completo per le prossime giornate. In attesa della partenza in programma giorno 4 dicembre in direzione Malta, il mister attende anche Romelu Lukaku e André Onana, i due “delusi” dal Mondiale per motivi differenti. Pranzo facoltativo ad Appiano Gentile, prima della ripresa degli allenamenti di oggi pomeriggio. Assenti, ovviamente, i quattro giocatori impegnati con le rispettive Nazionali al Mondiale, oltre Joaquin Correa, ancora fuori per un problema al tendine. Da valutare anche le condizioni relative a Matteo Darmian, non ancora al meglio della condizione.