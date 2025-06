Inzaghi, il futuro non solo una questione di soldi e mercato: preparazione, tutela e strategie – CdS

Oggi sarà il giorno della verità per Simone Inzaghi e l’Inter. Un faccia a faccia decisivo, non solo per rispondere alla faraonica offerta dell’Al-Hilal, ma soprattutto per capire se esistono ancora i presupposti per continuare insieme. Perché, al di là dei milioni arabi e del mercato che verrà, secondo il Corriere dello Sport sul tavolo ci sono anche nodi irrisolti, emersi con forza nel finale di stagione, concluso amaramente e senza trofei.

TANTO DA CHIARIRE – La base imprescindibile, ovviamente, resta la volontà reciproca di proseguire tra Simone Inzaghi e l’Inter, ma il proseguimento del matrimonio è tutt’altro che scontato. Se Inzaghi deciderà di restare, allora bisognerà fare chiarezza su molti aspetti. In primis, la preparazione atletica. Da Viale della Liberazione sono emerse più volte perplessità sulla gestione fisica del gruppo, con cali evidenti nei momenti chiave della stagione. Il dato più eloquente? I 12 punti persi nei finali di gara in campionato e il crollo atletico contro il PSG a Monaco. Certo, l’Inter ha disputato 59 partite stagionali, con un’età media non più giovanissima, ma la sensazione in casa nerazzurra è che si potesse fare di più, anche nella gestione dei carichi.

Inter-Inzaghi, non solo una questione di soldi e di mercato

DA CHIARIRE – Altro punto critico riguarda la comunicazione esterna. Inzaghi, soprattutto negli ultimi mesi, si è sentito troppo solo nei momenti difficili. Avrebbe voluto una società più presente, più incisiva, specie di fronte ad arbitraggi discutibili che, a suo avviso, hanno pesato eccome nell’economia della stagione. Il tecnico si è sentito spesso messo all’angolo, come se ogni caduta dipendesse solo da lui, dimenticando che, sotto la sua guida, le ambizioni del club sono cresciute a fronte di mercati chiusi con attivi importanti. Il confronto odierno servirà dunque a mettere tutto sul tavolo: progetto tecnico, gestione del gruppo, strategie comunicative. L’Inter non può permettersi di aspettare ancora. E Inzaghi, oltre ai milioni sauditi, dovrà capire se ha ancora la forza e la convinzione per ripartire.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno