Inzaghi, futuro in bilico! Ora l’incontro decisivo con l’Inter

Simone Inzaghi e l’Inter potrebbero separarsi a fine stagione. Il futuro del tecnico piacentino, che non ha escluso l’addio, si deciderà nei prossimi giorni.

LA SITUAZIONE – Simone Inzaghi e l’Inter potrebbero salutarsi nel peggior modo possibile. Dopo la deludente sconfitta contro il PSG, che ha letteralmente annullato l’Inter con 5 gol all’attivo e numerose occasioni sprecate nell’arco del match, l’ipotesi di un addio appare molto più concreta. Ma che ciò avvenga dopo un’umiliazione quale quella di Monaco, dopo tutte le emozioni positive vissute con il piacentino sulla propria panchina, è un brutto epilogo per l’Inter e i tifosi meneghini.

Inzaghi e l’Inter: meeting determinante per decidere il futuro

LA SENSAZIONE – Come riportato da Fabrizio Romano, all’inizio della prossima settimana il tecnico e la dirigenza nerazzurra si incontreranno per discutere del proprio futuro insieme. La sensazione prevalente è che le chances di addio siano concrete, con l’offerta dell’Al-Hilal che stuzzica non poco l’allenatore dell’Inter. In questo scenario, pur preferendo proseguire insieme, la dirigenza dell’Inter non solleverà obiezioni sostanziali in caso di posizione chiara di Inzaghi nel senso di un addio estivo.

TRISTE FINALE – Laddove le cose dovessero evolversi in questa maniera, con Inzaghi pronto a volare in Arabia Saudita per percepire circa 25 milioni annui per tre stagioni, la riflessione da trarne non potrebbe che riguardare i successi e le delusioni di questi anni. Delle quattro stagioni vissute insieme, cosa rimarrà ai tifosi dell’Inter e agli addetti ai lavori? Lo straordinario percorso in questa Champions League, lo scudetto dello scorso anno e la finale di Istanbul, oppure le delusioni maturate in Serie A nel 2022 e nel 2025, insieme alla netta sconfitta contro il PSG nella finale di Monaco? Ai posteri, indubbiamente, spetterà l’ardua sentenza.