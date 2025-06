Inzaghi e Frattesi arrivano allo scontro! Cos’è successo dopo PSG-Inter

Al bruttissimo risultato di PSG-Inter si aggiunge anche un retroscena piuttosto spiacevole legato allo spogliatoio. Alta tensione tra Inzaghi e Frattesi: ecco il motivo.

STRASCICHI E MALUMORE – Il tragico risultato di PSG-Inter lascia una ferita aperta e degli strascichi inevitabili. E quanto successo nell’immediato tra Simone Inzaghi e Davide Frattesi, al termine della finale di Champions League, ne è una chiara rappresentazione. Il malumore per la batosta subita ha lasciato il posto al malcontento per il suo non impiego sul campo. Questa, infatti, la motivazione che ha portato allo scontro l’allenatore nerazzurro e il centrocampista italiano, che si sarebbero animosamente confrontati negli spogliatoi a Monaco di Baviera.

Dopo PSG-Inter scoppia la tensione: duro confronto Inzaghi-Frattesi

IL RETROSCENA – A riportare la notizia del duro confronto tra Inzaghi e Frattesi sono numerose testate giornalistiche, tra cui il Corriere dello Sport. Il calciatore, ex Sassuolo, avrebbe “puntato il dito” contro l’allenatore piacentino, ponendogli una sola e semplice domanda: “Perché non mi hai fatto giocare?”. La tensione del centrocampista, infatti, sarebbe dovuta proprio alla scelta del tecnico di farlo restare in panchina per tutti i novanta minuti di gioco. Una decisione tra l’altro motivata al termine della finale di Champions League dallo stesso tecnico. Ad amplificare il disappunto di Frattesi, oltre al tragico risultato di PSG-Inter, probabilmente è anche la consapevolezza di aver fatto la differenza nelle sfide che hanno condotto alla finale di Champions League. Suoi, infatti, i decisivi gol nell’andata col Bayern Monaco e nel ritorno contro il Barcellona. Questo retroscena, adesso, non può che far scaturire un’altra domanda: che ne sarà del loro futuro a Milano? Sia il calciatore che il mister, infatti, sono tra i più chiacchierati per il mercato in uscita di giugno.