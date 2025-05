Inzaghi, la forza silenziosa dell’Inter! Altro anno da protagonista

Da allenatore discusso a guida indiscussa dell’Inter. Simone Inzaghi ha saputo trasformare critiche e dubbi iniziali in certezze solide e risultati concreti. In quattro stagioni sulla panchina dell’Inter, il tecnico piacentino ha riportato i nerazzurri ai vertici del calcio europeo.

RISULTATI – Due finali di Champions League in tre anni sono la dimostrazione tangibile di un progetto tecnico che ha saputo evolversi, maturare e, soprattutto, resistere. Simone Inzaghi ha preso un’eredità pesante, quella di Antonio Conte, e l’ha trasformata in qualcosa di diverso, più armonico. Meno basato sull’urgenza del risultato ma orientato alla continuità e alla costruzione. E i risultati quest’anno si sono comunque visti, a prescindere dai trofei che arriveranno o meno. Una squadra competitiva, organizzata e capace di arrivare fino in fondo in ogni competizione.

Inter, Inzaghi come trascinatore

TRASCINATORE – Tutto questo non solo Europa. Anche in Serie A l’Inter di Inzaghi è sempre rimasta tra le grandi protagoniste, lottando per lo scudetto fino all’ultima giornata e mantenendo una costanza di rendimento che l’ha resa tra le squadre più temute del campionato. Lo stesso Inzaghi ha saputo valorizzare ogni risorsa a disposizione, portando al massimo rendimento giocatori come Dimarco, Darmian, Bastoni e trasformando elementi chiave come Calhanoglu e Thuram. Oggi l’Inter guarda al futuro con ambizione, consapevole di avere alla guida un allenatore che ha saputo dare identità e stabilità al club.