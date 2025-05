Inzaghi: «Finale a San Siro non a Monaco! Lautaro Martinez spremuto»

Inzaghi commenta il pari dell’Inter a Barcellona per 3-3, focalizzandosi poi sul ritorno a San Siro. Al contempo risponde sulle condizioni di Lautaro Martinez.

GRANDE PRESTAZIONE – Simone Inzaghi contento per la prova dell’Inter a Barcellona: «Sono stati bravissimi, hanno avuto grandissimo cuore e tecnica, tutte componenti che ci vogliono in una semifinale di Champions League contro la squadra più forte al mondo. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po’ nell’ultima mezz’ora, un talento come Yamal nasce ogni 50 anni. Mi ha impressionato come i miei ragazzi. Alcuni giocatori sono per noi determinanti, ci sono mancati ma stasera hanno dato tutto».

RITORNO – Poi Inzaghi si focalizza sul match del 6 a San Siro: «La finale non è a Monaco ma a San Siro, se la meritano i nostri tifosi che hanno già preso 75 mila biglietti. Lo hanno dimostrato sempre, anche dopo la sconfitta contro la Roma».

RAMMARICO – Qualche rammarico c’è racconta Inzaghi: «Loro conoscono il rischio, possono vincere anche altri due trofei. Sanno cosa fanno, c’è anche un po’ di rammarico per il gol annullato a Mkhitaryan».

SPREMUTI – Inzaghi risponde alla domanda su Lautaro e Denzel Dumfries: «Lautaro Martinez proverà ma ho qualche dubbio. Se non avessimo avuto lo scudetto e la Coppa Italia ci avrei rinunciato un po’, ha fatto 8 partite consecutive da titolare e il grande rischio è quello. Devi cercare di non spremere i giocatori, stessa cosa era successo con Dumfries. Ho dovuto spremerli troppo e purtroppo hanno avuto qualche problema».

SPECIALI – Infine, Inzaghi conclude con un ringraziamento: «Al pubblico e alla gente dico solo grazie, sono sempre con noi. Speciale quello che hanno fatto domenica e i ragazzi hanno apprezzato tantissimo. Martedì avremo la partita di ritorno, ma prima ci sarà il Verona».