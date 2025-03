Inzaghi fa 200 a Inter-Feyenoord! E in Inghilterra 2 file aperti – TS

Domani giornata importante per Simone Inzaghi, che raggiungerà un traguardo importante in Inter-Feyenoord. Anche se, se ne auspica due. E in Premier League due club hanno aperto i rispettivi dossier.

TRAGUARDO – Inzaghi non si pone limiti e dopo il segno del tre mercoledì dopo Feyenoord-Inter, sabato sera, dopo Inter-Monza, ha corretto con quattro. Sì, perché, i nerazzurri sono ancora in corsa per quattro competizioni: vittoria della Serie A, Coppa Italia, Champions League e da giugno anche il Mondiale per Club. Insomma, la Beneamata non fa calcoli. A fine corsa si tireranno le somme. Intanto, domani ci sarà Inter-Feyenoord, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si ripartirà dallo 0-2 di Rotterdam. E proprio domani a San Siro, Inzaghi staccherà il traguardo delle 200 panchine in nerazzurro. La percentuale di vittorie è la migliore di sempre: 66,33%. Ovviamente l’obiettivo ben più importante è un altro: raggiungere i quarti di finale.

La Premier League corteggia Inzaghi, ma oggi testa solo all’Inter

GOLA – Intanto, in Inghilterra,, ribadisce Tuttosport, il profilo di Simone Inzaghi piace e non poco. Diversi top club della Premier League stravedono per l’attuale tecnico dell’Inter, che in Champions League vanta la miglior difesa (appena un gol subito in nove partite). Sia Manchester United che Tottenham hanno aperto dei dossier in merito alla figura dell’allenatore piacentino, il cui contratto va in scadenza il 30 giugno 2026. Ma oggi l’obiettivo è uno: portare la Beneamata nel G8 del calcio europeo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino