Inzaghi: «Eriksson è stato un grande uomo, un esempio. Sarà sempre con me»

Simone Inzaghi ha espresso il suo messaggio di commiato per la scomparsa di Sven Eriksson. Forte il carico emotivo che si desume dalle sue parole.

IL RICORDO – Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha effettuato il suo cordoglio per la morte di Sven Eriksson a causa di una malattia incurabile. Le sue parole sono state riportate dal sito ufficiale dell’Inter: «Per me rappresenta un grande dolore la scomparsa di Sven-Göran Eriksson. Ero giovanissimo, appena arrivato a Roma e mi ha aiutato moltissimo, è stato fondamentale nel mio percorso di crescita come calciatore e come uomo. Ammiravo la sua calma, la sua educazione, il grande rispetto che aveva nei confronti di tutti. Per me è stato fonte d’ispirazione. Io sono qui anche grazie a lui e ai suoi insegnamenti. Sven è stato un grande uomo, un esempio di vita per tutti».

Inzaghi sul coraggio e la forza mentale di Eriksson: l’esempio!

UN MODELLO – Inzaghi ha poi proseguito sottolineando come lo spessore di Eriksson sia ulteriormente testimoniato da come ha affrontata la malattia: «Questi ultimi mesi affrontati con grande forza e una voglia di vivere unica sono stati una ulteriore dimostrazione della sua grandezza: ci ha insegnato a vivere mentre stava morendo. Buon viaggio Sven e grazie di tutto, ti porterò sempre con me».