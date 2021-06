Le ultime sull’allenatore del presente dell’Inter, Simone Inzaghi, e quello del passato, Antonio Conte

NUOVO CICLO – L’Inter ha già smesso di piangersi addosso per l’addio di Conte, consumatosi esattamente una settimana fa. Il club nerazzurro è ripartito puntando su Simone Inzaghi, strappato alla Lazio con cui però resta legato, da un vincolo contrattuale, fino al 30 giugno prossimo. Giuseppe Marotta sta lavorando per accorciare le tempistiche e annunciare il nuovo tecnico alla piazza. «Domani Inzaghi avrà un impegno familiare importante a Roma – ha detto Emanuele Baiocchini, giornalista di “Sky Sport”-. Dal 3 giugno in poi, ogni giorno è buono per l’annuncio e cominciare questo nuovo ciclo. Mercato Inter? Ovviamente verrà fatto anche sulle indicazioni di Inzaghi: la priorità è tenere Lukaku, ma il club dovrà fare a meno di un big. Se dovesse essere Hakimi (vedi articolo), risolverebbe parecchi problemi di bilancio. Per il resto, l’Inter vorrebbe tenere gente come Lautaro Martinez, Nicolò Barella e migliorare la rosa magari con qualche innesto mirato».

RIPOSO – Sul futuro di Antonio Conte, dopo che il Real Madrid ha deciso di battere altre strade: «Conte potrebbe prendersi un anno sabbatico. Dopo aver percepito la buonuscita dall’Inter, il tecnico pugliese non ha fretta di trovare squadra. Anche perché panchine di alto livello in Europa non sono rimaste. C’è il Tottenham, c’è l’Everton, ma nient’altro a livello di Conte. Penso che lui voglia aspettare e magari andare in un club da prime 4-5 al mondo. Ha già dimostrato di poter stare fermo per ricaricare le pile».