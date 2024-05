Inzaghi e Oaktree, oggi il primo contatto! Focus su un tema − CdS

Oggi giornata pesante a Milano con il primo fatidico incontro tra Simone Inzaghi e Oaktree. Il tecnico dell’Inter per la prima volta vedrà i nuovi proprietari americani.

PRIMO APPUNTAMENTO − Inizia la settimana ricca di impegni per la nuova proprietà americana Oaktree. Oggi un incontro piuttosto importante e pesante, ossia quello con Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter, come già ribadito da lui stesso nell’ultima conferenza stampa di campionato a Verona, incontrerà i nuovi proprietari. Ovviamente sarà un incontro conoscitivo, non si parlerà subito di mercato, futuro della squadra e rinnovo di contratto dello stesso tecnico. Lì servirà anche il suo procuratore Tulio Tinti. Per quella faccenda servirà un ulteriore appuntamento. Ma di cosa si parlerà?

Inzaghi e Oaktree: il tecnico dell’Inter incontra gli americani

FOCUS − Il primo appuntamento non si scorda mai. Oggi il tecnico campione d’Italia dell’Inter farà un incontro in sede a Milano con Alejandro Cano e Katherine Ralph, i due top manager di Oaktree, che si occuperanno dell’Inter in Italia. Ovviamente ci sarà anche la presenza sia di Beppe Marotta che di Alessandro Antonello. Non si parlerà di mercato e contratti, bensì sarà un appuntamento per confrontarsi, manifestare aspettative e desideri. Inzaghi, riferisce il Corriere dello Sport, ha tutta la voglia di puntare forte sull’Europa. Il suo desiderio è quello di dare l’assalto alla Champions League con la consapevolezza della propria forza e con l’ambizione di arrivare fino in fondo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno