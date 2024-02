Inzaghi e Acerbi indagati: ipotesi all’orizzonte! Inter ha una speranza

Inzaghi e Acerbi sono alle prese con un’indagine della procura federale, rispettivamente per la videochiamata avvenuta nell’intervallo di Roma-Inter (l’allenatore nerazzurro era squalificato, ndr) e per il dito medio rivolto ai tifosi giallorossi che cantavano il bruttissimo coro “devi morire”. Secondo quanto rivelato da sportmediaset.it, l’ipotesi all’orizzonte è una doppia multa ma la società nerazzurra ha una speranza

INDAGATI – Simone Inzaghi e Francesco Acerbi sono i protagonisti di un’indagine della Procura Federale per due diversi eventi avvenuti nel corso di Roma-Inter. Il tecnico, che era squalificato e dunque non poteva avere alcun confronto tecnico con la squadra, è accusato di una telefonata all’intervallo del match andato in scena all’Olimpico, svelata un po’ ingenuamente da Alessandro Bastoni nel post partita. Lo stesso difensore ha confermato la versione data nell’immediato post match ma non si sarebbe trattato di un confronto tecnico bensì esclusivamente motivazionale. Non essendoci prove inconfutabili, Inzaghi potrebbe rimediare al massimo una multa anche se la speranza dell’Inter è quella di un’archiviazione.

SCUSE – Acerbi invece ha reagito con un dito medio agli spregevoli cori di una parte dei tifosi della Roma, che dopo il gol del vantaggio nerazzurro gli ha augurato la morte. Chiaramente il difensore ha ammesso quanto avvenuto, con tanto di immagini ad attestarlo, e si è anche scusato: come per Inzaghi, anche per l’ex Lazio è ipotizzabile una multa.