Inzaghi, due notizie per Inter-Bologna: c’è importante recupero – Sky

Inzaghi ha ricevuto due importanti notizie dall’allenamento di oggi ad Appiano Gentile, in vista della partita tra Inter e Bologna, recupero della diciannovesima giornata.

DUE NOTIZIE – L’Inter oggi si è allenata per preparare la partita contro il Bologna, recupero della diciannovesima giornata di campionato. Niente da fare per Mkhitaryan (leggi il comunicato ufficiale). Ma dall’allenamento di oggi alla Pinetina arrivano aggirnamenti in merito alle condizioni di Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu. Il collega Andrea Paventi, da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha dato due notizie: «Mkhitaryan salta il Bologna, ma proverà ad esserci contro l’Empoli. Ma Inzaghi recupera per mercoledì Acerbi. Calhanoglu invece salterà la partita contro gli emiliani, quindi chance ancora per Asllani. Verrà valutato di giorno in giorno. Con le partite ogni tre giorni si possono creare dei problemi, ma al momento gli aggiornamenti sono questi. Calhanoglu salta la partita col Bologna per recuperare al meglio e senza accelerare i tempi». Sicuramente Acerbi partirà dalla panchina contro la squadra di Vincenzo Italiano, ma il suo recupero è di estrema importanza. Acerbi non gioca una partita con l’Inter dalla trasferta di Verona, dove uscì dopo appena venti minuti per un fastidio di carattere muscolare. Ritornerà quindi la sua leadership, fondamentale per le prossime partite dell’Inter.