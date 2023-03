Inzaghi, due mesi per convincere l’Inter. Panchina in bilico

Simone Inzaghi non ha convinto nell’anno e mezzo che ha allenato l’Inter. I tre trofei vinti e citati più volte ai giornalisti non bastano per accontentare un ambiente esigente. Gli ultimi due mesi della stagione saranno determinanti per il suo futuro.

RISULTATI – I risultati preoccupano, nove sconfitte in ventisette partite vogliono dire una sconfitta ogni tre. Il dato è grave, soprattutto se si pensa che dagli anni di Frank de Boer e Stefano Pioli non si vedeva di peggio. In quelle stagioni l’Inter lottava per conquistare un posto in Europa League, in questa c’è ancora la possibilità di conquistare l’Europa che conta. Gli andamenti di Roma, Milan e Atalanta hanno aiutato sicuramente i nerazzurri a non sprofondare, ma ormai si è vicini alla crisi totale. Due sconfitte di fila contro Juventus e Spezia, pochissimi gol segnati nelle ultime settimane e segnali sconfortanti anche dal campo.

Inzaghi, manca il gioco

GIOCO – Non solo i risultati danno qualcosa a cui pensare, anche il gioco. Se con lo Spezia si poteva parlare di sfortuna, di poca concretezza davanti alla porta e di una buona mole di gioco creata non si è potuto fare altrettanto contro la Juventus. Massimiliano Allegri non è un allenatore dalle mille idee, né un tecnico difficilmente comprensibile. Il suo modo di mettere in campo la squadra è conosciuto, non cambia, eppure Inzaghi è caduto nelle trappole avversarie per due volte di fila. I suoi undici si sono alzati, sono saliti in pressing senza essere corali e si sono fatti imbucare, prima da Filip Kostic all’andata poi da Adrien Rabiot al ritorno. La pazienza in casa Inter è poca, altre sconfitte sarebbero un ulteriore campanello d’allarme. La dirigenza sta pensando al futuro, per ora non sembra esserci Inzaghi. Questi due mesi potrebbero aiutare il tecnico a riconquistare la fiducia di tutti, la prossima stagione nerazzurra dipende dagli obiettivi conseguiti sotto l’impronta dell’allenatore piacentino.