VIDEO IN – Inzaghi: «Tanti in dubbio oggi: vedi Frattesi! Inter l’ha vinta col cuore»

Dopo l’impresa contro il Barcellona, che ha consegnato all’Inter la finale di Champions League del prossimo 31 maggio, Simone Inzaghi si è presentato ai giornalisti in mixed zone con l’emozione ancora viva sul volto e nelle parole. Presente a San Siro il nostro inviato Sandro Caramazza.

DI CUORE – Simone Inzaghi ha voluto condividere la serata storica non solo con la sua squadra, ma anche e soprattutto con i tifosi, sottolineando quanto sia stata importante la spinta del popolo interista in questa cavalcata europea: «Come racconterò questa vittoria ai miei figli? Una serata spettacolare, giusto averla condivisa con i nostri tifosi che ci hanno sempre accompagnato in questi quattro anni. Questa sera da quando siamo arrivati col pullman fino al 124′. Ci giocheremo questa grandissima finale il 31 maggio. Era giusto crederci, dovevamo andare al di là della stanchezza perché siamo arrivati a questa doppia semifinale con tanti problemi, è stata una stagione lunghissima e faticosa dove abbiamo giocato a Natale, capodanno, pasqua. Siamo arrivati con tanti giocatori dubbi, ma hanno messo il cuore in campo. L’ultimo esempio è Frattesi ieri che non si è allenato, c’erano forti dubbi sul suo ingresso ed è stato determinante. Ma anche de Vrij che è entrato a tredici minuti dalla fine e ha respinto sei palloni. I cambi purtroppo erano solo 6, in panchina avevo gente pronta a dare una mano».

IN FINALE CI VA L’INTER! IL COMMENTO DI INZAGHI

GRANDE MERITO – Alla domanda se quella contro il Barcellona possa essere definita la miglior partita nella storia dell’Inter, Inzaghi non ha dato una risposta netta: «La miglior partita nella storia dell’Inter? Una bellissima sensazione che è giusto condividere con la nostra gente, la Champions League è stata più faticosa di due anni fa, sono state quattordici partite una più difficile dell’altra. Cosa mi rende orgoglioso? Abbiamo sofferto quando dovevamo soffrire tutti insieme, abbiamo creato difficoltà a una squadra fortissima così come lo era stato il Bayern Monaco. Arriviamo in finale con merito e sacrificio. Giusto godersi serate del genere con tutti i nostri tifosi».

Di seguito il video realizzato dal nostro inviato Sandro Caramazza presente a San Siro.