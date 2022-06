Inzaghi, doppio appuntamento: in arrivo rinnovo e nuovo vertice con l’Inter

Inzaghi a breve rinnoverà il suo contratto con l’Inter. Lo afferma con quasi totale certezza Sport Mediaset, anche con l’annuncio di un nuovo vertice di mercato con la società.

DOPPIO APPUNTAMENTO – Fra domani e martedì Simone Inzaghi vedrà di nuovo la dirigenza dell’Inter per pianificare la nuova stagione. Un incontro che segue quello di due settimane fa, il primo a seguito della fine del campionato. Per Sport Mediaset con buona probabilità nei prossimi giorni ci sarà anche l’annuncio del rinnovo del tecnico. Non solo: oltre a Inzaghi è in arrivo anche il prolungamento del contratto di capitan Samir Handanovic, che sarebbe in scadenza al prossimo 30 giugno.