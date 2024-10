Inzaghi, dopo Roma-Inter due certezze: ‘Senza non si vince’ – CdS

Inzaghi domenica sera a Roma ha ritrovato la sua Inter. Il tecnico nerazzurro ha ricevuto due ottime risposte, che ora fanno ben sperare.

CERTEZZE – All’Inter domenica sera è bastato un solo gol per espugnare l’Olimpico di Roma. Un gol e due certezze ritrovate, che fanno sorridere Simone Inzaghi. Sì, perché la vittoria di Roma ha un peso specifico enorme, se si considerata in che modalità e condizioni è arrivata. Dopo ventotto minuti, l’Inter infatti perde due pilastri come Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi. Il turco, faro assoluto del centrocampo, ieri si è anche sottoposto agli esami strumentali. Con la sua uscita, i nerazzurri hanno perso in fluidità di gioco, non potendo mettere il sostituto naturale Kristjan Asllani, anche lui infortunato, e adattando Nicolò Barella, reduce da un infortunio. Ma da grande squadra, l’Inter si è subito riassestata trovando gol e vittoria. Due le certezze per Inzaghi.

Inzaghi e le certezze dell’Inter ritrovate: riecco la Beneamata

ESSENZIALI – Le due certezze ritrovate da Inzaghi in Roma-Inter si chiamano Lautaro Martinez e difesa. Il Toro come un cecchino ha sfruttato l’errore dei giallorossi per trafiggere Mile Svilar e dare all’Inter un pesantissimo vantaggio. Il capitano è indispensabile per questa squadra, senza non si vince. Ma oltre a Lautaro Martinez, l’altra nota positiva arrivata da Roma è la difesa. Dopo nove gol subiti in sette partite, all’Olimpico Yann Sommer ha tenuto la porta inviolata. Segno di come anche dal punto di vista difensivo, l’Inter è in netto miglioramento. La sensazione è che tutta una questione di testa, perché, a parte il derby, nelle grandi partite, la difesa diventa nuovamente imperforabile (vedi partite con Atalanta, Manchester City, Stella Rossa e appunto Roma).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno