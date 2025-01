Inzaghi, dopo l’Inter la Premier League? Una big lo osserva – TS

Simone Inzaghi corteggiato e stimato in Premier League. Il tecnico dell’Inter potrebbe avere un futuro in Inghilterra, tant’è che già una big lo osserva attentamente.

TITOLI – Un futuro in Premier League per Inzaghi? Probabile! Ma sicuramente non adesso, perché il tecnico piacentino per il momento è concentrato a fare bene con l’Inter e a diventare l’allenatore più vincente della storia nerazzurra. Attualmente ha vinto sei titoli, con sette raggiungerebbe Roberto Mancini (7). In ballo scudetto, Champions League, Mondiale per Club e Coppa Italia. In quanto a presenze, fra 24 partite Inzaghi diventerà il quinto allenatore con più presenze in nerazzurro, 208. Per raggiungere il mito Helenio Herrera (366) dovrà non solo rispettare il proprio contratto fino al 2026, ma anche allungarlo. Chissà se succederà. Intanto, c’è da registrare su Inzaghi l’interesse e il corteggiamento della Premier League.

Inzaghi tiene all’Inter, ma occhio anche alle avances dell’Arsenal

INTERESSE – Se dopo la vittoria dello scudetto, il Manchester United aveva bussato alla porta di Inzaghi, ricevendo un “no, grazie” come risposta, oggi è l’Arsenal ad apprezzare tantissimo l’allenatore dell’Inter. E i complimenti a lui e al suo entourage sono arrivati direttamente a novembre, quando i nerazzurri, ospitando a San Siro i Gunners in Champions League, vinsero 1-0 contro la squadra di Mikel Arteta. Appunto, Arteta. Lo spagnolo, riferisce Tuttosport, ha un contratto con i londinesi in scadenza nel 2027 e al momento non ci sono avvisaglie di un suo possibile addio. Lo spagnolo sta bene all’Arsenal ed è apprezzatissimo. Ma al contempo, sia Real Madrid che PSG lo corteggiano. E a Manchester, sponda City, pensano proprio a lui come post Guardiola. Insomma, il mercato degli allenatori nei prossimi anni può accendersi improvvisamente. E anche Inzaghi ha tutte le carte in regola per entrare nel giro.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini