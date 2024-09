Inzaghi rivela: «Dopo la festa scudetto senza voce. Cartonato in salotto»

Simone Inzaghi ha rivelato due curiosità in merito alla festa scudetto dell’Inter lo scorso 28 aprile. Il tecnico nerazzurro ha pure un suo cartonato.

VOCE E CARTONATO – Intercettato da Cronache di Spogliatoio, durante l’anteprima del film sullo scudetto, Simone Inzaghi fa due curiose e divertenti rivelazioni: «Penso il ritorno a casa dopo la sfilata a piazzale Duomo e il discorso davanti la nostra gente, il giorno dopo è l’unica volta in cui ho perso veramente la voce. Cartonato mio a casa? Sì! Ho visto un papà con un bimbo che avevano in mano quel cartonato, ma avrei voluto portare a casa tutta la gente che ci ha festeggiato in quel modo. Non era possibile e ho portato a casa quel cartonato, che ho ancora esposto nel salotto. Ci sono due Simone Inzaghi come le due stelle? Assolutamente sì (ride, ndr)».

Inzaghi e l’Inter campione: questa sera nuovo show

SPETTACOLO IN VISTA – A proposito della meravigliosa festa scudetto dello scorso 28 aprile, ora l’Inter campione d’Italia dovrà confermare la sua forza anche in ambito europeo. A tal proposito, la truppa di Inzaghi questa sera sarà ospite sul campo del Manchester City per la prima giornata di Champions League. Un match di grandissima importanza, che arriva peraltro a pochi giorni dal derby di Milano contro i cugini del Milan. Tutto racchiuso in una settimana: la Beneamata si prepara ad un super ciclo di gare.