Inzaghi diverso rispetto la scorsa stagione: ora il turnover è regola! Per due motivi – CdS

Inzaghi dopo la formazione iniziale vista nel derby ha sempre stravolto il suo undici di partenza. Scelta diversa rispetto la passata stagione, quando la gestione dei cambi tra una gara e l’altra aveva spesso fatto discutere. Secondo il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, i motivi dietro questo cambiamento sono due in particolare.

DIVERSO – Il poco turnover è stata una delle accuse rivolte a Simone Inzaghi la scorsa stagione. A un certo punto, tra febbraio e marzo, l’Inter è apparsa stanca per la lunga serie di big-match a distanza di poco tempo. Quest’anno la situazione è un po’ cambiata, il tecnico dopo aver fatto esperienza sotto questo punto di vista, soprattutto nelle ultime settimane ha letteralmente ribaltato questa sua “politica”, facendola diventare una vera e propria regola. Dopo la formazione iniziale vista al derby, il “record” di cambi è stato toccato proprio in questa settimana, tra il match con il Torino e quello con il Viktoria Plzen sono stati ben sei. Dietro questa scelta, principalmente c’è la volontà di gestire al meglio le forze, ma anche quella di mandare un segnale alla squadra: nessuno deve sentirsi con il posto assicurato. In queste prime otto sfide stagionali, difatti, nessun nerazzurro ha giocato sempre e fino al 90’. Soltanto Milan Skriniar e Marcelo Brozovic sono stati sempre titolari. Non sorprende, visto che si tratta di due tra gli elementi più importanti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno