Inzaghi e dirigenza Inter, vertice cominciato! Con sorpresa Zhang

Il vertice tanto atteso fra Inzaghi e la dirigenza dell’Inter è in corso in questi istanti ad Appiano Gentile, dopo l’allenamento mattutino. Lo annuncia il giornalista Vanni, con una sorpresa legata a Zhang.

PRESENTI TUTTI O QUASI – L’incontro fra Simone Inzaghi e la dirigenza dell’Inter ha preso il via poco fa ed è tuttora in corso. A darne l’annuncio è Franco Vanni, giornalista del quotidiano La Repubblica. Lo stato maggiore della società è ad Appiano Gentile, dove a sorpresa si è presentato anche Steven Zhang. Il presidente non era atteso, ma è arrivato oggi in Italia e ha pranzato alla Pinetina con i dirigenti e Inzaghi. Un modo per dare fiducia e mostrare il suo supporto all’Inter. Zhang non sta prendendo parte al vertice con Inzaghi: ha lasciato il centro sportivo poco prima che questo prendesse il via.