Inzaghi, dirigenza compatta ad Appiano Gentile: l’Inter cerca certezze – Sky

Allenamento mattutino per l’Inter e, come noto, si è presentata la dirigenza ad Appiano Gentile. In collegamento con Sky Sport 24, il giornalista Paventi parla del clima che si è registrato alla Pinetina.

TUTTO TRANQUILLO – L’annunciato “vertice” dirigenziale in casa Inter non ha avuto effetti punitivi o di altro tipo. Anzi: si sta cercando di mantenere la tranquillità del gruppo dopo le varie sconfitte. In collegamento con Sky Sport 24, Andrea Paventi conferma come la dirigenza stamattina era al completo ad Appiano Gentile, per stare compatta accanto a Simone Inzaghi. L’Inter punta a recuperare certezze e superare dei limiti che in questo momento impediscono di trovare continuità di risultati.