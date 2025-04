Inzaghi: «Dimarco ha risposto. Difesa col Bayern Monaco? Da vedere»

Inzaghi ha parlato della condizione fisica di Federico Dimarco, che ha giocato una grande partita in Inter-Cagliari, realizzando il quarto assist nelle ultime tre partite di campionato. Poi un pensiero al Bayern Monaco.

GRANDE STAGIONE – Simone Inzaghi a Radio Rai ha commentato la vittoria dell’Inter sul Cagliari, elogiando anche la stagione dei suoi: «Si arriva bene, i ragazzi sono stati bravi, fatto grandissimo primo tempo. Poi nel secondo tempo si sono rimessi in partita loro, ma abbiamo fatto il 3-1 e abbiamo controllato. Marko ha fatto molto bene e lo era stato anche l’anno scorso, ma dobbiamo continuare così. Sappiamo che tipo di stagione stiamo facendo, non dobbiamo fermarci. Ci vorranno tantissime energie e ci stiamo preparando».

MINUTAGGIO – Lo stesso Inzaghi ha poi parlato di alcuni interpreti, aggiornando sullo stato fisico di Dimarco: «A volte si fanno delle idee, poi bisogna vedere come usciamo da questa partita. Acerbi, Bastoni e Pavard, Mkhitaryan e Thuram erano quelli più utilizzati nelle ultime settimane, hanno rifiatato e ci daranno una grande mano. Dimarco? Ero indeciso se schierarlo o meno, oggi c’era titubanza ma ha risposto bene. Voleva restare in campo, ma era venuto il momento di cambiare. Speriamo stia bene per mercoledì».

BAYERN MONACO – Infine, Inzaghi si concentra sulla partita di Champions League: «Sappiamo l’avversario che andremo ad incontrare e cercheremo di fare grande partita».