Inzaghi dice addio all’Inter: la clamorosa decisione filtra dall’incontro

Simone Inzaghi ha scelto quello che sarà il suo futuro e lo ha appena comunicato all’Inter: l’allenatore piacentino dice addio al club nerazzurro.

DECISIONE DEFINITIVA – È andato scena in queste ore il tanto atteso incontro tra Simone Inzaghi e l’Inter, tutto incentrato sul tema futuro. La decisione definitiva lascia attonito tutto l’ambiente: l’allenatore piacentino, dopo quattro anni a Milano, dice addio al club nerazzurro. La sua carriera proseguirà in Arabia Saudita, dove ha intenzione di accettare la proposta dell’Al-Hilal. Fondate, dunque, le voci emerse nell’ultima settimana, proprio prima della finale di Champions League. Dopo il tragico risultato a Monaco di Baviera, contro il PSG, arriva un altra doccia fredda in casa Inter.

Con la finale di Champions League finisce il ciclo di Inzaghi, addio Inter!

LE PROSSIME MOSSE – Inzaghi ha già deciso tutto: dopo la separazione con l’Inter ci sarà l’Al-Hilal nel suo prossimo futuro. Adesso tocca alla dirigenza nerazzurra muoversi immediatamente per ingaggiare il nuovo tecnico. I nomi del sostituto del tecnico piacentino sono già in circolazione da qualche giorno. Servirà, ora, un accelerata, considerando che tra pochi giorni l’Inter dovrà essere nuovamente a lavoro in vista del Mondiale per Club. Ai nerazzurri attende un periodo certamente non semplice, tutto basato sulla rinfondazione.