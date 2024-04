Inzaghi: «Devo capire ancora quanto fatto. 3 anni indimenticabili!»

Inzaghi ha parlato in conferenza stampa al termine del derby di Milano tra Milan e Inter. Il tecnico nerazzurro ha commentato la partita di San Siro. Inter-News.it presente col suo inviato in sala stampa.

CONFERENZA INZAGHI − Dopo Milan-Inter, Simone Inzaghi ha raggiunto la sala stampa per la conferenza stampa post partita. «»

Lei ha allenato la Lazio sfiorando lo scudetto e anche due anni fa lo ha sfiorato. Tolto sassolini dalle scarpe.

Bellissima serata, grandissime emozioni da condividere con tutti, col mondo Inter. Il nostro presidente l’ho sentito era felicissimo. Un pensiero alla mia famiglia, ai miei genitori. Sono stati importantissimi. Un pensiero grande anche ai miei collaboratori.

Cosa le rende orgoglioso?

La gioia dei tifosi, una grandissima soddisfazione. Era difficile immaginare così, ho trovato dei ragazzi che mi hanno dato tutto. Gioia da condividere col mondo Inter. Vincere 5 giornate prima in un derby è qualcosa che rimarrà. Ma vorrei rendere onore anche al Milan, per loro non era una partita semplice da giocare psicologicamente. In questi tre anni validissimi avversari.

Scudetto storico. Qual è il metodo che riconosce più Inzaghi?

Il lavoro quotidiano. Insieme allo staff lavoriamo tanto, per il bene dell’Inter. Abbiamo sempre lavorato purché succedessero giornate come oggi. In giro per Milano mi dicono che ci sono tantissimi tifosi. I tifosi dell’Inter se lo meritano, sono stati straordinari sempre. Sia nelle vittorie che nelle sconfitte.

Ieri hai detto che non era un’ossessione. Quando ci tenevate a vincerlo stasera lo scudetto?

Ci tenevamo tanto perché volevamo vincere stasera. Avevo buone sensazioni, questa mattina pioveva tanto, ma nonostante ciò i ragazzi si sono allenati bene trovando delle soluzioni, che abbiamo messo all’opera stasera. Potevamo chiudere con più gol nel primo tempo.

Inzaghi, l’Inter è una squadra ricca di storia. Herrera, Mourinho, Trapattoni hanno fatto la storia. Tu come ti inserisci in questa storia. Nel libro dell’Inter è una pagina che rimarrà.

Me l’hanno detto in questi giorni, fa enorme piacere. Ma bisogna analizzare questi tre anni, abbiamo vinto la supercoppa per tre anni di fila. Ma io rivedo la squadra che ha fatto bene col Real Madrid in Champions League. Tre anni meravigliosi, indimenticabili. Ancora devo capire questa serata, ma sono estremamente contento per la gente che c’è sempre stata.