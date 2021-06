Inzaghi-day: primo contatto col mondo Inter! Il programma – CdS

È atteso oggi l’annuncio dell’ufficialità di Simone Inzaghi, come nuovo allenatore dell’Inter. Il “Corriere dello Sport”, in un articolo a firma di Andrea Ramazzotti, stila il possibile programma della giornata

PRIMO CONTATTO – Sale l’attesa per l’annuncio ufficiale di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Salvo imprevisti, il tecnico di Piacenza dovrebbe essere ufficializzato oggi sui canali social del club. Secondo il “Corriere dello Sport”, oggi in edicola, Inzaghi non si limiterà ad un giro in sede, ma si recherà subito ad Appiano Gentile. Ad accompagnarlo, ci sarà gran parte della dirigenza e i collaboratori del suo staff.

IL PROGRAMMA – Ovviamente è previsto anche un momento della giornata faccia a faccia con il presidente Zhang. Secondo il quotidiano romano, infatti, il programma di oggi è molto fluido, ed è possibile che la visita in sede si svolga nel pomeriggio.

SENZA FRETTA – Quel che è certo è che Inzaghi e il suo staff non si tratterranno molto a Milano: solo lo stretto necessario prima dell’inizio delle vacanze. Ma i contatti con Marotta e Ausilio, su tutti, saranno costanti, per definire le prossime mosse di mercato. Nella giornata di oggi dovrebbe dunque arrivare l’annuncio sui social di Simone Inzaghi, come nuovo allenatore dell’Inter, mentre la prima conferenza stampa è rimandata a luglio.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

