Inzaghi: «Considerare la prestazione di Monaco! Esultanza normale»

Inzaghi ha parlato alla vigilia della partita tra Inter e Bayern Monaco, ritorno dei quarti di Champions League. Il mister si è espresso a Sky Sport.

PRESTAZIONE – Inzaghi ha presentato la partita: «Sappiamo tutti l’importanza della gara, chiaramente non dovremmo considerare il risultato dell’andata, ma la prestazione disputata a Monaco che dobbiamo ripetere davanti ai nostri tifosi. Bisogna fare una grande partita. Senz’altro sarà una partita come abbiamo visto a Monaco, momenti in cui soffriremo e altri in cui avremo palla. Ti metterà in difficoltà».

ESULTANZA – Ancora Inzaghi: «Ho già risposto post Cagliari. Si è esultato normalmente sapendo che era un primo tempo e insieme alla nostra gente. Ora ci sarà il secondo tempo nel nostro stadio».