Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Young Boys-Inter: l’orario!

Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Young Boys-Inter, sfida valevole per la terza giornata di Champions League. Definito l’orario.

CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi alla vigilia della terza partita di Champions League contro lo Young Boys andrà in conferenza stampa alle ore 17.20 allo Stadion Wankdorf di Berna, dove si svolgerà anche la partita stessa in programma mercoledì alle ore 21.00. Come di consueto Inter-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 17.05, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole dell’allenatore attraverso la diretta testuale. Il tecnico nerazzurro sarà ovviamente accompagnato da un calciatore, arriveranno nelle prossime ore notizie su chi ci sarà con i media. La rifinitura dei nerazzurri sarà alle 18.00.

SFIDA – L’Inter di Inzaghi ieri a Roma ha ottenuto la quarta vittoria di fila tra campionato e Champions League, dopo quelle prima della sosta contro Udinese, Stella Rossa e Torino. I nerazzurri ora sono pronti a rituffarsi nuovamente sulla Champions, visti i quattro punti raccolti durante le prime due giornate. Percorso importante con quattro gol fatti e zero subito finora. In Svizzera, si cercherà il bottino pieno, contro uno Young Boys, che nonostante la vittoria nell’ultima uscita di campionato, sta faticando tantissimo in questo avvio di stagione.