Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Sparta Praga-Inter: l’orario

Arriva un nuovo duello in Champions League per i nerazzurri. Simone Inzaghi presenterà in conferenza stampa Sparta Praga-Inter: ecco tutte le informazioni utili per seguirla.

NUOVO APPUNTAMENTO – Archiviato positivamente un altro turno di Serie A, con la vittoria sull’Empoli per 3-1, i nerazzurri si preparano a un altro importante appuntamento in Europa. Mercoledì, infatti, è in programma la settima giornata di Champions League in cui l’Inter dovrà affrontare in trasferta lo Sparta Praga. Dopo l’unica sconfitta stagionale registrata sul campo europeo, contro il Bayer Leverkusen, la squadra di Simone Inzaghi vorrà tornare con determinazione alla vittoria. L’allenatore nerazzurro è atteso in conferenza stampa proprio per presentare il match e lanciare qualche indicazioni su umore e giocatori.

Inzaghi, la conferenza stampa di Sparta Praga-Inter: tutte le info utili per seguirla

LA CONFERENZA STAMPA – Sparta Praga-Inter si terrà tra soli tre giorni, precisamente mercoledì 22 gennaio alle ore 21.00. Mentre i nerazzurri si preparano sul campo d’allenamento, viene stilato il programma ufficiale della vigilia. Tra gli impegni in agenda in vista della gara di Champions League c’è la conferenza stampa di Simone Inzaghi, prevista martedì 21 gennaio allo Stadion Letná di Praga. L’allenatore piacentino risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle ore 19.00, orario in cui è fissata la conferenza. Come lui, anche Lars Friis – mister dei cecoslovacchi – interverrà in conferenza stampa, ma in un altro momento della giornata.