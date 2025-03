Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter: ecco l’orario

Simone Inzaghi si prepara a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter. Ecco come seguire l’appuntamento prima della semifinale d’andata di Coppa Italia.

APPUNTAMENTO ALLA VIGILIA – Archiviata la pratica Udinese in campionato, si entra nell’ottica della Coppa Italia. Mercoledì sarà il momento di Milan-Inter, primo atto delle semifinali del torneo. I nerazzurri arrivano alla sfida reduci dalla vittoria in Serie A, al contrario dei rossoneri sconfitti proprio dal diretto avversario dell’Inter nella corsa allo scudetto. Mentre inizia a preparare, nel pochissimo tempo a disposizione, le scelte per il derby di San Siro, Simone Inzaghi si impegna ad intervenire in conferenza stampa. L’allenatore nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida di Coppa Italia. Di seguito maggiori dettagli per seguire la conferenza stampa.

Milan-Inter, Inzaghi in conferenza stampa: tutte le informazioni

DATA E ORARIO – Come spiega il sito ufficiale nerazzurro, Inzaghi parlerà al BPER Training Centre di Appiano Gentile alla vigilia di Milan-Inter. Dunque, l’appuntamento è fissato per domani – martedì 1 aprile – alle ore 12.30. La nostra redazione seguirà l’intervista dell’allenatore nerazzurro, che verrà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club. Si attendono adesso aggiornamenti sulla conferenza del mister avversario, Sergio Conceicao.