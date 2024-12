CONFERENZA – Le dichiarazioni di Inzaghi alla vigilia di Inter-Como

Inzaghi protagonista della conferenza stampa di vigilia di Inter-Como. L’allenatore risponde alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 12:00 e fare il punto della situazione anche riguardo la difesa e le assenze.

CONFERENZA INZAGHI ALLA VIGILIA DI INTER-COMO

Ore 14:22 fine della conferenza stampa

Ieri il compleanno di Zhang, gli ha fatto gli auguri?

Ci siamo scambiati gli auguri con Steven. La gestione è cambiata ma presidente e direttori sono sempre gli stessi, si va avanti nella stessa direzione. Anche Oaktree però è molto presente, ci sono persone che vengono sempre in trasferta.

Barella ci sarà domani?

Si è allenato bene ieri e oggi, farò le valutazioni. Abbiamo finito da 20 minuti l’allenamento, monitorerò i dati. Deciderà domani ma è disponibile.

A giugno il mercato sarà diverso, con qualche giovane in più. Avete parlato di questo con la dirigenza?

In questo momento parliamo poco di mercato. Non ho preclusioni verso i giovani, poi se i giocatori che arrivano avanti con l’età sono come quelli arrivati in questi anni bene.

Cosa ne pensa del Como e di Nico Paz?

Giocatore di qualità, che farà una grandissima carriera. Non lo conosco ma ne hanno parlato molto bene a livello umano. Il Como è una squadra tecnica, con bei principi e allenata molto bene da un allenatore che sta dimostrando quello che sta facendo. Nella prima parte non è stata premiata dai risultati

Marotta ha detto che vuole continuare col gruppo ma se qualcuno vorrà andare via lo ascolteremo

Ad oggi nessuno vuole muoversi. So che Marotta con Ausilio e Baccin si stanno guardando in giro, ma in questo momento la cosa che mi preme di più la partita di domani e chiudere bene l’anno.

Speri di rimanere ancora per tanto tempo all’Inter?

Il desiderio è quello. Sto bene e mi sento apprezzato. Poi quando mi sento apprezzato mi sento gratificato e l’obiettivo è quello di rimanere tanti anni. Poi nel calcio i giudizi cambiano in fretta, però nel 2024 ho visto una grande squadra nei momenti di difficoltà

Molti invece ti considerano uno dei migliori in circolazione, ti aspetti altri margini di crescita nel 2025?

Lavoriamo sempre per migliorarci. Vediamo la difficoltà del campionato dove le squadre corrono, c’è tantissima competitività. Serve un ulteriore step, quest’anno ci sono 3-4 squadre con noi quindi sarà una grande battaglia e servirà uno step in crescita

Non ha la percezione di sentirsi un po’ sottovalutato per quello che ha fatto?

Quello è opinabile. Io posso solo dirti che sto bene dove sono, mi sento molto apprezzato dal gruppo dei giocatori, dalla mia società e dai miei tifosi e questo mi fa rendere al meglio. Mi sento apprezzato nel mio ambiente, poi andremo a concludere un anno che ci fa entrare nella storia per la conquista della seconda stella. Tra due partite lasceremo il 2024 alle spalle e vogliamo farlo nel migliore dei modi.

Ci sono dei problemi in difesa, come sta de Vrij? A gennaio si aspetta di prendere un difensore?

In difesa siamo in un momento dove abbiamo delle defezioni. Pavard e Acerbi ci mancano, oggi avevano qualche problema sia de Vrij che Darmian e domani mattina valuteremo insieme allo staff medico se sono recuperabili per la partita di domani, ad oggi no. Abbiamo qualche speranza, chiederemo qualche sacrificio in più. In questo momento abbiamo quattro difensori indisponibili. Valuteremo chi farà il centrale di conseguenza chi farà il terzo. Sul mercato speriamo di cercare di far diventare disponibili nel minor tempo possibile Pavard e Acerbi.

Fabregas ha detto che l’Inter è una grande squadra, che gara si aspetta?

Sappiamo delle difficoltà della gara di domani. Il Como è un’ottima squadra che ha mostrato organizzazione e mix di giocatori esperti e giovani con grande qualità. Fabregas sta mostrando le sue qualità in Serie A, sarà una gara molto complicata

14:00 Inizia la conferenza stampa di Inzaghi.

Simone Inzaghi in conferenza stampa. Il tecnico presenterà Inter-Como, partita in programma domani alle 20:45 allo Stadio San Siro di Milano, valida per la diciassettesima giornata di Serie A.