Inzaghi: «Dovremo essere la vera Inter! Lautaro Martinez? Valuteremo»

SEMIFINALE – In attesa di scendere in campo domani sera contro il Barcellona, in collegamento con Sky Sport ha parlato Simone Inzaghi, allenatore dei nerazzurri. Queste le sue parole: «Sarebbe una bella settimana con papà, prima Pippo e poi io. A Filippo vanno fatti i complimenti, hanno fatto un capolavoro con il Pisa. Tanti impegni? Dovremo essere bravi, fare una partita di squadra. Loro sono forti, dovremo essere lucidi e tenere le distanze. Dovremo essere la vera Inter. Yamal? Abbiamo analizzato dove potevamo fare meglio, l’ideale è non dare riferimenti a un calciatore così. Dovremo limitarlo il più possibile. Oltre a Yamal ce ne sono tanti altri. Lautaro Martinez? Le motivazioni sono importantissime, dovrò valutare come stanno. Pavard erano discrete le sue condizioni, oggi Lautaro Martinez lavorerà con noi. Parleremo con loro e con lo staff per la decisione migliore da prendere. Abbiamo fatto una grande cavalcata, domani la partita della svolta che ci potrebbe dare una finale. Ce la giocheremo con voglia e aggressività. Magari San Siro sarà un valore aggiunto, i tifosi ci aiutano. Finale? Sono molto soddisfatto, c’è tanto lavoro dietro da parte di tutte le componenti».