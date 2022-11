Inzaghi: «Con il Porto non sarà facile! Ma vogliamo regalare un sogno ai tifosi»

Simone Inzaghi direttamente da Appiano Gentile attraverso i canali ufficiali del club nerazzurro esprime un parere riguardo i sorteggi di UEFA Champions League con l’Inter che affronterà il Porto agli ottavi di finale.

NUOVO OBIETTIVO – Inzaghi esprime un parere riguardo i sorteggi di Champions League: «Per il secondo anno di fila giocheremo gli ottavi di finale: finalmente l’Inter è tornata ad affrontare partite così importanti in Europa con continuità. Saranno due gare bellissime, in due stadi pieni e davanti a un pubblico speciale, degno di una competizione così importante. Rispettiamo il Porto: si tratta di una squadra che fa bene in Champions League da anni. L’allenatore è Sergio Conceicao, mio compagno di squadra alla Lazio per anni, lo conosco molto bene. Il nostro obiettivo è quello di passare il turno e di regalare un sogno ai nostri tifosi: quello di disputare i quarti di Champions League dopo tanto tempo. Non sarà per niente facile, dovremo lavorare per farci trovare pronti a una doppia sfida dove i dettagli faranno la differenza. Saranno due sfide bellissime, ci faremo trovare pronti».

Fonte: Inter.it