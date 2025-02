Inzaghi: «Ci vorrà una grande Inter! Juventus organizzata, stimo Motta»

Simone Inzaghi ha rilasciato una breve intervista a Dazn riguardante la partita tra Juventus e Inter. L’attesa sta per concludersi, tra poche ore inizierà il derby d’Italia.

BIG MATCH – L’Inter affronterà tra poche ore la Juventus di Thiago Motta reduce da tre successi consecutivi. Il big match non vale solo come derby, ma soprattutto per la classifica. Simone Inzaghi ne ha parlato in questo modo: «Importante riposare in questi giorni. I giocatori hanno avuto un giorno di riposo, non succedeva da novembre. Da mercoledì a sabato abbiamo lavorato nel modo giusto per cercare di fare un’ottima partita. Inzaghi, come sta Thuram? Thuram sente ancora dolore, è un giocatore importante. Dalla prima partita con la Fiorentina ha subito un colpo alla caviglia. Arnautovic si è allenato negli ultimi giorni con la squadra, è disponibile e rientrano anche Dimarco e Dumfries dalla squalifica. Calhanoglu è importantissimo per noi, ha avuto qualche problema di troppo quest’anno ed è stato rallentato. Ha lavorato bene, ha fatto spezzoni di partita interessanti e salirà ancora di condizione. La Juventus è un’ottima squadra, col mercato si è rafforzata e stimo il suo allenatore. Ha avuto diversi infortuni, è una squadra organizzata che viene da tre vittorie consecutive e ci vorrà una grande Inter»