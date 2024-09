Inzaghi cerca risposte dall’Inter e in attacco va di staffetta – CdS

Oggi l’Inter sarà di scena a Udine contro la squadra di Kosta Runjaic. Simone Inzaghi vuole subito delle risposte per ripartire dopo il KO nel derby.

IN CAMPO – Oggi è la giornata di Udinese-Inter, match che arriva subito dopo il derby perso. I nerazzurri, dopo un avvio altalenante, vogliono subito riscattarsi e lo stesso Simone Inzaghi necessita risposte immediate. Dopo Udine, poi due partite casalinghe contro Stella Rossa in Champions League e Torino nuovamente in campionato. Pensando alla partita del Bluenergy, l’Inter in questo campionato non ha ancora mai vinto in trasferta, un motivo in più per fare bene e risalire la china. Lautaro Martinez guiderà l’attacco, con l’obiettivo di ritrovare quella rete che manca dallo scorso 10 maggio, quando l’Inter vinse 5-0 sul campo del Frosinone.

Inter di scena a Udine, un solo imperativo! Inzaghi guida

IMPERATIVO – Inzaghi pensa infatti alla staffetta in attacco. Dentro Lautaro Martinez e Thuram contro l’Udinese, poi con la Stella Rossa spazio di nuovo a Taremi, come già successo a Manchester. L’Inter ha un solo imperativo: vincere. I campioni d’Italia, dopo tre passi falsi (Genoa, Monza e Milan), non hanno più jolly da giocare. Bisogna vincere questo trittico di partite, anche perché dopo la sosta il calendario diventerà ancora più complicato con le gare contro Roma e poi lo scontro diretto con la Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno