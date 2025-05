Inzaghi: «Cavalcata dell’Inter in Champions League. Barcellona? Impressa un’altra!»

Simone Inzaghi traccia una linea e tira le somme del percorso in Champions League dell’Inter a dieci giorni dalla grande finale contro il PSG. L’allenatore nerazzurro individua la sfida più emozionante di tutto il cammino europeo.

LA CAVALCATA – Mancano esattamente dieci giorni alla finale di Champions League tra Inter e PSG. Simone Inzaghi guarda indietro, a quanto fatto dai suoi nerazzurri sul palcoscenico europeo quest’anno, e ai canali ufficiali della UEFA dichiara: «Quella dell’Inter è stata una lunga cavalcata per arrivare alla finale di Champions League. L’abbiamo fatto passo dopo passo. Chiaramente è rimasta impressa a tutti l’ultima doppia sfida col Barcellona, però io penso anche ai quarti di finale col Bayern Monaco. È stato difficilissimo batterli perché è una grandissima squadra, organizzata e fisica, quindi il quarto di finale è stato come una finale. Per noi sono state quattro partite di un’intensità incredibile».