Inzaghi: «In campo non vanno i precedenti! Inter più forte, dico…»

Conferenza stampa di vigilia per Inzaghi, in vista di Inter-Milan, derby valido per la quarta giornata della Serie A 2023-2024

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Milan.

Che partita sarà?

Indubbiamente il Milan ha ben impressionato in queste prime partite, così come l’Inter. Arrivano bene entrambe. Vogliamo farla bene.

Come si tiene fuori Frattesi?

Davide si è inserito benissimo, con noi lavora bene. Io devo fare delle scelte e sono contento di doverle fare. Lo scorso anno scelte obbligate, poi negli ultimi 2-3 mesi ho potuto farle bene.

Quanto può essere importante battere il Milan?

Sappiamo tutti l’importanza della partita e cosa rappresenta per noi, per la società e per i tifosi. Quanto alla formazione, sia per me che per gli altri allenatori, la preparazione non è stata la stessa. Cuadrado l’ho visto abbastanza sereno, spero di portarli tutti. Domani sceglierò.

Il Milan è cambiato, c’è differenza?

Non c’è grandissima differenza, entrambe si sono rinnovate. Sono partite molto bene, ognuno con la propria identità.

Ripensa ai derby dello scorso anno?

Tanto che ci si affronta, i principi sono rimasti gli stessi. Chiaramente se guardate le prime tre partite di campionato, hanno dato indicazioni.

Vi sentite più forti? Per Leao cosa farà?

Su Leao sarà osservato speciale, è un grandissimo giocatore che ha fatto benissimo. Cercheremo di prendere delle contromisure, come sempre fatto. Per quel mi riguarda i derby vinti, sono orgoglioso di aver regalato gioie e finale di Champions League. Ma in campo non vanno i precedenti.

C’è un po’ di timore sulla cabala che non sempre è possibile vincere?

Timore no, noi abbiamo tanto rispetto per il Milan. Siamo consapevoli che entrambe le squadre non hanno potuto lavorare come nelle 3 settimane precedenti. Serve concentrazione, bisogna portare i giocatori tranquilli.

Frattesi e Barella insieme?

Hanno giocato insieme a gara in corso e in Nazionale. Sono simili, ma possono giocare insieme tranquillamente. Lo hanno dimostrato. Vedremo, l’unico mio pensiero è scegliere per il bene dell’Inter.

Messaggio mentale vincere il derby?

Chiaramente, a me le griglie non piacciono. Fino a 3 partite fa si diceva che l’Inter fosse peggiorata, ora dopo queste tre sembra che l’Inter debba vincere l’Europeo. Abbiamo responsabilità per la maglia, ma sappiamo il valore degli avversari.

Fare più punti possibili sin dall’inizio, quanto è importante?

L’auspicio e il desiderio. Ma pensare sulla carta un determinato percorso e guardare questo avversario e quell’altro non è un bene. Il campionato ha insidie, il desiderio è quello di avere tutti disponibili. Tutti lavorano bene, avrò bisogno di tutti.

Recupero extra large che ne pensa?

Bisogna essere pronti a questo tipo di recuperi, ne abbiamo parlato anche con Rocchi. Vedere 8-10′ condiziona, ma bisogna abituarci.

Squadra pronta per il doppio impegno?

Guardando a quello fatto dico di sì, ma ancora dobbiamo iniziare il percorso delle 7 partite in 23 giorni. Io voglio la mia squadra a disposizione, c’è disponibilità da tutti. Domani farò delle scelte in base alla partita di domani.

Come vede il Milan?

Il Milan ha cambiato, prima giocava con i 2 mediani. Ora Krunic in copertura, ma ho rivisto gli stessi principi nelle prime tre partite. Hanno messo fisicità, sono forti e giocano con aggressività e attenzione.

Milan più offensivo, è da sfruttare?

Si affronteranno due squadre reduci da un buon inizio di campionato. Nonostante le tante assenze settimanali, in pochi giorni bisogna preparare una partita importante come il derby.

Questa Inter è più forte, migliorata?

Domanda che mi hanno già fatto, lo dirà il tempo e il campo. Abbiamo cambiato tanti giocatori: 12-13 non è mai semplice. Nelle prime partite sono partiti solo 2 giocatori, ma al contempo ne abbiamo di persi importantissimi. Ne aveva bisogno la società, che però è stata brava ad inserire altri giocatori bravi e forti. Lo dirà il tempo se saremo più forti.

Fastidio sull’Inter obbligata a vincere lo Scudetto? Dubbi di formazione?

Io ho detto prima, non è un problema. Giusto che l’Inter ambisca a giocare tutte le partite, come lo scorso anno dove abbiamo raggiunto il massimo. Speriamo di fare 57 partite, lo dirà il tempo. Siamo l’Inter, siamo qua per vincere e regalare gioie. Lavoriamo per quello a 100 all’ora. Dubbi di formazione sempre, perché ho visto Lautaro Martinez solo mezz’ora, Sanchez e Cuadrado solo oggi. Abbiamo giocatori che hanno giocato tanto, ho dubbi e oggi faremo la rifinitura. Domani mattino risveglio muscolare.

Frattesi-Barella: sembra quasi essere un problema per l’Inter, invece che essere un vantaggio. Quando giocheranno insieme, chi si sacrificherà di più in fase difensiva?

Mi sono espresso prima e lo ridico. Non è un problema per me, avercene di così. Hanno giocato contro la squadra araba in Giappone insieme, lo hanno dimostrato tre giorni fa. Tutti e due hanno dei compiti di difesa e offesa, in una squadra è così.

Percorsi diversi con Pioli: lui ha provato a cambiare, tu invece hai puntato con forza alle tue idee?

Fa parte del nostro mestiere e del nostro lavoro. Con Pioli ci conosciamo da tanto, quale sia la squadra migliore non lo so. Io all’Inter orgoglioso col mio staff e i miei ragazzi. Tutti insieme lavoreremo per il bene dell’Inter.