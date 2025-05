Inzaghi e Calhanoglu squalificati, salteranno Inter-Verona: il motivo

Inter-Verona conterà due assenze importanti: quelle degli squalificati Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu. Ecco il motivo del provvedimento ai danni dei due nerazzurri.

GRAVI ASSENZE – Arriva una notizia tutt’altro che positiva per il club nerazzurro, che potrebbe rovinare il clima di festa dopo l’ottimo risultato conquistato a Barcellona nella semifinale d’andata di Champions League. La spiacevole novità riguarda Inter-Verona, prossima sfida di campionato in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro. Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu sono squalificati e, dunque, non saranno a disposizione per il match. L’allenatore nerazzurro dovrà seguire i suoi uomini dall’altro della tribuna, come accaduto in occasione della trasferta di Parma. Mentre il centrocampista turco dovrà lasciare il suo posto da titolare in cabina di ragia al suo vice Kristjan Asllani.

Inter-Verona, Inzaghi e Calhanoglu squalificati: la spiegazione

LE MOTIVAZIONI – Ma, come mai Inzaghi e Calhanoglu sono stati squalificati? La decisione è arrivata dalla Procura Federale della FIGC nell’ambito dell’Inchiesta Curve. I due nerazzurri, infatti, hanno patteggiato, evitando così il processo ma ricevendo il provvedimento da scontare immediatamente in Inter-Verona. Inoltre, sono arrivati una serie di sanzioni anche per altre figure del club nerazzurro.

TUTTI GLI SQUALIFICATI – Aumentano, dunque, gli squalificati della sfida della trentacinquesima giornata di Serie A. A San Siro, infatti, non potranno esserci neanche Daniele Ghilardi e Diego Coppola, i due difensori di Paolo Zanetti che il Giudice Sportivo ha squalificato nell’ultimo turno di campionato.