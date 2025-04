Inzaghi ‘bancomat’: il tesoretto dell’Inter varia da 148 a 290 milioni – TS

Inzaghi porta trofei e soldi e l’Inter non può che gongolare. Comunque vada a finire questa stagione, il club incasserà un tesoretto fantastico.

TESORO – Da “Demone” a “Bancomat” il passo è breve, soprattutto se ti chiami Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter ha portato alla Beneamata, in questi 4 anni, tanto e cospicuo denaro. E non si è ancora fermato. Come riferisce Tuttosport, sommando i quattro percorsi svolti in Europa, tutti in Champions League, l’Inter ha ricevuto dalla Uefa ben 327 milioni (342 in caso di semifinale): un vero tesoro. Una fantastica somma che ha permesso all’Inter di rinsaldare piano piano le casse societarie e di avvicinarsi al pareggio di bilancio, che si potrebbe addirittura toccare con mano al termine di questa stagione.

Il tesoro dell’Inter grazie a Inzaghi: comunque vada incasso super

MINIMO – Ma considerando, appunto, solamente questa annata, il tesoretto che l’Inter potrà incassare, essendo ancora in corsa su tutti i fronti e con un Mondiale per Club ancora da giocare, può variare da un minimo di 147.8 ad un massimo di 290.2 milioni di euro. La prima cifra si riferisce alle seguenti condizioni: ossia, se l’Inter dovesse arrivare seconda in campionato (15.7 milioni), uscire ai quarti di Champions League (98.5 milioni in totale incassati), essere eliminata dalla Coppa Italia (2.7 milioni di euro) e perdere le tre partite del girone del Mondiale per Club (solo la partecipazione permette di staccare un assegno da 24 milioni di euro).

MASSIMO – Se invece l’Inter dovesse clamorosamente completare con successo tutte le competizioni, allora incasserebbe la cifra astronomica di 290.2 milioni di euro: 171.2 tra Serie A, Champions League e Supercoppa italiana più sponsor, più 4 milioni di eventuale partecipazione alla Supercoppa europea e considerando anche la vittoria del Mondiale per Club.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini