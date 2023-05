Inzaghi, assoluta priorità alla Coppa Italia. Chiari segnali dal Napoli

Simone Inzaghi ha dato assoluta priorità alla partita di Coppa Italia contro la Fiorentina. Non solo la formazione è stato un segnale, anche le scelte durante la partita finita poi per 3-1 per gli avversari.

SCELTE – C’è una finale di Coppa Italia tra pochi giorni, la priorità di Simone Inzaghi è stata chiara quest’oggi e più che legittima. La formazione era la seconda, addirittura 8 giocatori di movimento su 10 non erano i titolari di martedì in Champions League contro il Milan. I soli presenti sono stati Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Andrè Onana in porta. Il resto dei giocatori ha avuto poco spazio durante l’anno, tra questi figura Roberto Gagliardini, Kristjan Asllani e Raoul Bellanova. La formazione non è stata però l’unico segnale che Inzaghi ha mandato al suo gruppo: la gestione di un episodio ha fatto riflettere sulla sconfitta odierna in campionato.

Inzaghi, gestione del gruppo

EPISODIO – Un episodio durante il match ha compromesso il risultato finale: l’espulsione di Gagliardini al minuto 41. Il calciatore era già ammonito dopo 19′ e ha rischiato con un intervento scellerato su Kvicha Kvaratskhelia. L’arbitro lo ha prima graziato, ma Inzaghi non ha approfittato della bontà di Marinelli e lo ha tenuto in campo. Contro l’Udinese a settembre Bastoni e Mkhitaryan furono sostituiti alla mezz’ora per l’ammonizione subita, questa volta invece non è arrivato l’intervento del tecnico. L’obiettivo era arrivare a fine primo tempo e forse utilizzare il cambio, perché la priorità va alla Coppa Italia e al riposo per giocatori come Marcelo Brozovic o Hakan Calhanoglu che hanno tirato la carretta in questo ultimo mese e mezzo. In una settimana con meno impegni sicuramente le scelte sarebbero state diverse, ma la finale contro la Fiorentina ha imposto dei cambiamenti. Con la penalizzazione alla Juventus la qualificazione alla prossima Champions League sarà più vicina, ma guai a sottovalutare l’importanza dello scontro diretto con l’Atalanta.