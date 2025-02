Inzaghi sorprende: «Valuto cambio modulo. Paura troppi impegni? No, stimoli!»

Inzaghi dopo Inter-Lazio 2-0, in conferenza stampa ha analizzato la partita con estremo orgoglio, soprattutto in vista di uno scontro diretto come quello di sabato contro il Napoli. Di seguito le risposte del mister ai colleghi giornalisti presenti.

CONFERENZA STAMPA INZAGHI – INTER-LAZIO 2-0

Abbiamo fatto un’ottima gara contro un’ottima squadra organizzata. Nel primo tempo abbiamo sofferto, insieme. Abbiamo delle mancanze, però cerchiamo di sopperire. In campo è andato qualche giocatore che probabilmente con tutti a disposizione non avrebbero giocato. Sono molto contento, ho fatto i complimenti alla squadra perché volevamo questa semifinale. Sapevamo che sarebbe stata durissima contro la Lazio.

Quanto starà elettrizzante e preoccupante un aprile giocando ogni tre giorni?

Non deve essere preoccupante, deve essere stimolante! Noi come tutte le squadre abbiamo dei problemini che cercheremo di gestire. Ho fuori Zalewski, Carlos Augusto e adesso Darmian. Avremo Dumfries e Dimarco e basta, o cambio modulo o avremo delle difficoltà. Una volta uscito Dimarco ci siamo messi 4-4-2. I ragazzi sono stati bravissimo a interpretare un modulo che negli ultimi quattro anno lo abbiamo visto un paio di volte. Le partite però non devono metterci paura, giocheremo queste partite e la semifinale.

Thuram come sta, la caviglia dà ancora qualche noia?

In campo non l’ho ancora visto, sta lavorando a parte. Speriamo se non domani o dopo domani che possa rientrare e allenarsi. In questo momento non ci sono certezze, il ragazzo sta dando grande disponibilità.

Zielinski visto questa sera è il migliore della stagione?

Assolutamente sì, ha fatto una grande gara, ma non mi fermerei a lui ma anche ad Asllani che è uscito solo perché era ammonito. Frattesi ha fatto cure giorno e notte, ha fatto 83 minuti di grande corsa. Bene tutti, anche Taremi che è dalla partita di Lecce che sta convivendo con un problema. Oggi ha giocato 94 minuti dando grandissima disponibilità anche in fase di non possesso.