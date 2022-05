Inzaghi, altro tapiro d’oro: «Corsa Scudetto andata male. Futuro, rimango»

Simone Inzaghi ha ricevuto il tapiro d’oro da Striscia La Notizia in merito al mancato Scudetto con l’Inter. In anteprima le parole dell’allenatore, stasera durante la puntata quelle integrali

ATTAPIRATO − Per la seconda volta in questa stagione, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha ricevuto il tapiro d’oro da Valerio Staffelli di Striscia La Notizia. Il primo lo aveva ricevuto dopo il sorteggio in Champions League con l’Inter accoppiata a Liverpool durante la ripetizione. Queste le parole in anteprima del tecnico in vista della puntata che andrà in onda questa sera: «Purtroppo la corsa Scudetto è andata male, ma ci abbiamo provato fino alla fine: i nostri giocatori sono stati bravi e quindi dobbiamo fargli i complimenti. Futuro? Rimango certamente».