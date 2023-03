Inzaghi, alto rischio di toccare la doppia cifra in campionato!

Per Simone Inzaghi non sarà un weekend molto semplice. L’Inter dovrà affrontare la Fiorentina in campionato, ma l’attende anche il match infrasettimanale di Coppa Italia con la Juventus. C’è il rischio di andare in doppia cifra in Serie A.

FLOP – Se il cammino in Champions League e in Coppa Italia è stato quasi miracoloso per Simone Inzaghi, tutt’altro si può dire per ciò che è accaduto in campionato. In questo weekend, il primo dal rientro per la sosta delle nazionali, l’Inter affronterà la Fiorentina (vedi probabili formazioni). La squadra di Vincenzo Italiano ha vinto le ultime sette partite e non perde addirittura dal 12 febbraio contro la Juventus all’Allianz Stadium. Proprio i bianconeri saranno rivali dell’Inter nella sfida di Coppa Italia da giocare in settimana, perciò il pensiero andrà anche a quell’incontro. Il rischio di ottenere la decima sconfitta in Serie A e finire in doppia cifra per Inzaghi e l’Inter è molto alto e renderebbe ancor più grave una stagione di questo tipo. Solo il quarto posto potrebbe accontentare la dirigenza del lavoro del tecnico piacentino.