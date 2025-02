Inzaghi: «Alti e bassi? Inter, questione di dettagli. Col Napoli non decisiva»

Inzaghi in un’intervista realizzata da Sportmediaset parla dei prossimi incontri dell’Inter, dal Genoa alla Lazio in Coppa Italia fino allo scontro diretto col Napoli in campionato.

ALTI E BASSI – Simone Inzaghi parla così del Feyenoord in Champions League, ma anche di alti e bassi dell’Inter in questa stagione: «Sappiamo che ci scontreremo contro squadre fortissime che come l’Inter vorranno andare più avanti possibile. Alti e bassi? L’Inter ha fatto ottime gare, però non si è mai stati perfetti per quanto riguarda l’episodio e il dettaglio che non ci ha permesso di vincere questo tipo di partite. ».

SCONTRO DIRETTO – Inzaghi poi chiude riguardo lo scontro diretto col Napoli: «Sarà uno scontro diretto importante, ma non decisiva perché mancano ancora dodici partite alla fine.».