Inzaghi, l’Al-Hilal e Psg-Inter: gli arabi riflettono. Un bivio davanti

Il futuro di Inzaghi, corteggiato dall’Al-Hilal, tiene banco a cinque giorni da Psg-Inter. Gli arabi dovranno prendere una decisione nei prossimi giorni, anche perché non c’è ancora nulla di fatto e concluso. Anzi, di accordi non se ne parla.

BIVIO ARABO – A cinque giorni da Psg-Inter non si parla d’altro che del futuro di Simone Inzaghi, sicuramente non una buona cosa per avvicinarsi alla partita più importante dell’anno: la finale di Champions League. Fabrizio Romano, tramite il suo canale YouTube, ha voluto fare chiarezza sulla situazione. Il collega, specializzato in calciomercato, ha spiegato dicendo che tra il tecnico dell’Inter e l’Al-Hilal ad oggi non c’è nessun accordo. L’allenatore pensa solamente alla finale di Monaco di Baviera. Inoltre, gli arabi si trovano ad un bivio da dover sciogliere nei prossimi giorni: aspettare Simone Inzaghi dopo la finale di sabato per parlare e trattare con lui e provare a chiudere, oppure non aspettare più e prendere uno tra gli altri allenatori che sono nella lista del club.

Testa a Psg-Inter per Inzaghi e l’Al-Hilal vorrà aspettarlo o no?

NESSUN PASSAGGIO FORMALE – Continua Romano, oggi Inzaghi non vuole compiere nessun passaggio formale. La testa è interamente su Psg-Inter e probabilmente lo ribadirà anche oggi durante il media open day ad Appiano Gentile. Il tutto è rinviato al post Monaco di Baviera. Da capire allora se l’Al-Hilal vorrà aspettare il tecnico, altrimenti gli arabi volterebbero su altri profili.